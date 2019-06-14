"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал на июнь новую цену на природный газ, отпускаемый для населения, установив ее на уровне 5 тыс. 553,89 грн за 1 тыс. куб м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика), сообщила пресс-служба компании.

Данная цена на 11,8% (или на 746 грн) ниже ранее объявленной на июнь (6,299 тыс. грн/тыс. куб. м).

В компании отметили, что указанная стоимость рассчитана в соответствии с постановлением правительства №485 от 5 июня 2019 года, согласно которому НАК при определении цены на газ для населения выбирает наименьший из четырех показателей. В частности, речь идет о таких показателях, как: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средняя таможенная стоимость импортного газа за предыдущий месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже (УЭБ), а также стоимость газа по ПСО, определенная постановлением №867 от 19 октября 2018 на уровне 8,550 тыс. грн за 1 тыс. куб м.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – цитирует пресс-служба главы НАК Андрея Коболева.