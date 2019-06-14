Экономика

15:09 14.06.2019

"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

1 мин читать
"Нафтогаз" в июне понизил цену на газ для населения на 11,8% от ранее объявленной

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал на июнь новую цену на природный газ, отпускаемый для населения, установив ее на уровне 5 тыс. 553,89 грн за 1 тыс. куб м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика), сообщила пресс-служба компании.

Данная цена на 11,8% (или на 746 грн) ниже ранее объявленной на июнь (6,299 тыс. грн/тыс. куб. м).

В компании отметили, что указанная стоимость рассчитана в соответствии с постановлением правительства №485 от 5 июня 2019 года, согласно которому НАК при определении цены на газ для населения выбирает наименьший из четырех показателей. В частности, речь идет о таких показателях, как: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средняя таможенная стоимость импортного газа за предыдущий месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже (УЭБ), а также стоимость газа по ПСО, определенная постановлением №867 от 19 октября 2018 на уровне 8,550 тыс. грн за 1 тыс. куб м.

"Новый механизм демонстрирует преимущества конкурентного рынка. Цена меняется параллельно с рыночным паритетом и благодаря этому потребитель получает честные условия. Мы надеемся, что правительство в ближайшее время также согласится с нашим предложением о полной отмене ценового регулирования, что в дополнение к прозрачному ценообразованию позволит конечному потребителю выбирать поставщика газа", – цитирует пресс-служба главы НАК Андрея Коболева.

Теги: #нафтогаз #газ #население #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 14.06.2019
Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

10:55 14.06.2019
Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

09:32 14.06.2019
Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

20:36 13.06.2019
"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

20:36 13.06.2019
"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

"Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть

20:16 13.06.2019
"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

19:08 13.06.2019
Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

Цены на желруду подскочили до очередного максимума в связи со снижением запасов в Китае

18:59 13.06.2019
Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

18:31 13.06.2019
ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

18:03 13.06.2019
РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

Витренко о решении КС по НКРЭКУ: необходимо внести изменения в закон о регуляторе и выбрать новый состав комиссии

ПОСЛЕДНЕЕ

Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов – представитель Зеленского в Кабмине

Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

"Эпицентр К" открывает крупнейший ТЦ в прифронтовой зоне

Свыше 600 американских компаний призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

КС признал неконституционными положения о правовом статусе НКРЭКУ и назначении ее членов

На реформу оплаты труда педагогов необходимо в 2020 году 25 млрд грн - Гриневич

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

Нефть продолжает дорожать после скачка на 2,2% в четверг, Brent торгуется около $61,7 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА