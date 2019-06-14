Экономика

14:17 14.06.2019

Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

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Парубий сообщил, что передал в КС документы, подтверждающий наличие коалиции до выхода "Народного фронта"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предоставил Конституционному суду заявления народных депутатов о выходе из коалиции.

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд (Конституционный суд - ИФ) несколько важных документов. Один из них– это документ численности двух фракций. Я передал другие документы…Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады Украины про выход из коалиции", - сообщил Парубий, отвечая на вопросы журналистов на международном форуме "Via Carpatia" в пятницу

Спикер также подчеркнул, что коалиция в начале своего создания насчитывала 302 народных депутата, среди которых было две фракции и несколько нардепов.

"Я передал все заявления всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. Если численность этих явлений отнять от цифры 302, тоже выходит больше, чем 226. Что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта" коалиция существовала, и кроме двух фракций в нее входил целый ряд внефракционных народных депутатов", - отметил он.

По словам Парубия, у нет полномочий считать членов коалиции, как и нет у президента Украины такой функции, но "Конституционный суд имеет на сегодня достаточно документально заверенных данных, чтобы четко сделать вывод о том, что и в 2016 году и в мае, до выхода "Народного фронта", в коалиции насчитывалось более 226 народных депутатов".

Теги: #ксу #парубий #коалиция #рада
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