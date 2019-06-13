НБУ разрешил финансирование нерезидентов в гривне под ОВГЗ и ВЭД-платежи до 150 тыс. грн гривневыми картами

Национальный банк для упрощения иностранных инвестиций в Украину разрешил банкам осуществлять краткосрочное финансирование в гривне юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"С 14 июня 2019 год украинские банки смогут предоставлять иностранным компаниям и банкам под указанные цели гривневые кредиты, а также проводить операции на условиях форвард и своп на срок, не будет превышать 14 рабочих дней", – говорится в сообщении регулятора в четверг.

Нацбанк отметил, что запуск "линка" с международным депозитарием Clearstream устранил технические препятствия для притока иностранных инвестиций в государственные облигации. "Разрешение банкам финансировать такие операции в гривне дает инвесторам возможность лучше планировать свое участие в аукционах по размещению ОВГЗ и на вторичном рынке. Это будет усиливать их интерес к украинского рынка ", - цитируются в релизе НБУ слова заместителя главы центробанка Олега Чурия.

Помимо того, реагируя на многочисленные обращения украинского бизнеса, Национальный банк уточнил, что субъекты хозяйствования могут рассчитываться по торговым внешнеэкономическим договорам как валютными, так и гривневым платежными карточками, если операция не превышает 150 тыс. грн.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" №77 от 13 июня 2019 года.

Как сообщалось, с начала 2019 года вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины выросли в 7,7 раза – до 48,65 млрд грн.