Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

Министр энергетики РФ Александр Новак услышал конструктивный подход Еврокомиссии к имплементации Газовой директивы к Третьему энергопакету, касающейся газопровода "Северный поток 2", по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Он отметил, что со стороны Еврокомиссии отмечена необходимость скорейшего проведения процедур в Еврокомиссии по имплементации Газовой директивы в законодательство ФРГ.

Новак сказал также, что договорился с Шефчовичем обсудить дату трехсторонних переговоров с участием Украины по газовым отношениям во второй половине сентября.

"Что касается проекта "Северный поток 2", я проинформировал господина Шефчовича, в какой стадии реализация проекта. Мы слышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии к вопросам, касающимся имплементации принятой Газовой директивы, о необходимости скорейшего проведения процедур в законодательство ФРГ. ЕК будет этот процесс разъяснять, какие мероприятия необходимы, чтобы газовая директива была имплементирована скорейшим образом, и были достигнуты определенные действия со стороны немецкого регулятора", - сказал российский министр.

"Что касается "Турецкого потока", также был проинформирован заместитель председателя Еврокомиссии о ходе строительства, и что он будет полностью соответствовать требованиям европейского законодательства. И, безусловно, этот проект позволит обеспечить энергобезопасность и поставки газа для Юго-восточной Европы", - добавил Новак.

Как сказал Шефчович, эта поправка в Газовую директиву "была принята, чтобы у нас был одинаковый, справедливый подход для всех газопроводных систем, без всяких исключений, но и мы готовы объяснить все технические, правовые аспекты этой поправки представителям консорциума Nord Stream II".

"Мы обсуждали среди стран-членов Евросоюза, было большое ощущение, что у нас различные режимы относительно прокачки газа по земле и под водой. Поэтому было ясное требование некоторых стран-членов ЕС, чтобы мы одинаково относились ко всей системе - будь то на земле или под водой. Теперь мы достигли ясности, что условия одинаковы для всех участков газопроводов - тогда консорциум компаний, участвующих в проекте Nord Strean II, должен проследить за тем, чтобы регуляторные требования были соблюдены, а ЕК будет решать, насколько данные условия соответствуют требованиям ЕС. Мы готовы провести разъяснительные инструкции с консорциумом", - резюмировал Шефчович.