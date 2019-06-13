Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

Высокая плата за лицензию на право оптовой продажи алкогольных напитков, стоимость которой не имеет градации в зависимости от размера предприятия, создает экономические барьеры для входа на рынок небольших предприятий, сообщил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам встречи с представителями пивной отрасли.

По мнению участников встречи, такая лицензия должна учитывать вид деятельности предприятия: производство и реализация продукции или только дистрибуция (перепродажа) готовой продукции, произведенной другими предприятиями.

Кроме того, одной из проблем развития отрасли участники встречи считают действия органов местного самоуправления, которые своими актами могут определять особые условия реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции или даже устанавливать запрет реализации в ночное время.

"В 2018 году в Украине произведено около 182 млн дал пива, из которых 6% экспортировалось на внешние рынки более чем в 45 стран мира. В общей структуре рынка импорт занимает около 2% и имеет тенденцию к увеличению за счет собственного импорта торговых сетей", - отмечает АМКУ.

Кроме того, комитет указывает, что в странах с развитой экономикой население предпочитает потребление слабоалкогольных напитков (вино, пиво, сидр), что составляет примерно 75% от общего объема потребления алкогольных напитков. Крепкий алкоголь потребляется только в объеме 15-25%. В то же время в Украине наблюдается обратная пропорциональность потребительских предпочтений населения.