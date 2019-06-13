Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

Служба автомобильного транспорта департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины 13 июня заявила о намерении заключить договор страхования транспортных средств с НАСК "Оранта".

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость закупки услуги составляет 320 тыс. грн, предложение компании - 317,546 тыс. грн.

В тендере также принимала участие СК "Брокбизнес" с ценовым предложением 263,408 тыс. грн.