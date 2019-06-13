"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") и "Украинская пожарно-страховая компания" 13 июня подписали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Согласно информации на портале ProZorro, ценовое предложение компании составило 554,490 тыс. грн при ожидаемой стоимости 778 тыс. грн.

Как сообщалось, наименьшее ценовое предложение было у СК "Саламандра" (ранее - "ДИМ Страхования") - 398,754 тыс. грн

В тендере также принимали участие НАСК "Оранта" - 532 тыс. грн, "Глобал Гарант" - 555,6 тыс. грн, "Универсальная" - 771,049 тыс. грн.

Срок предоставление услуги с 4 июля 2019 года по 3 июля 2021 года.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.