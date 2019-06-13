Экономика

17:47 13.06.2019

"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

1 мин читать
"УПСК" застраховала автотранспорт "Украэроруха" по ОСАГО

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") и "Украинская пожарно-страховая компания" 13 июня подписали договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Согласно информации на портале ProZorro, ценовое предложение компании составило 554,490 тыс. грн при ожидаемой стоимости 778 тыс. грн.

Как сообщалось, наименьшее ценовое предложение было у СК "Саламандра" (ранее - "ДИМ Страхования") - 398,754 тыс. грн

В тендере также принимали участие НАСК "Оранта" - 532 тыс. грн, "Глобал Гарант" - 555,6 тыс. грн, "Универсальная" - 771,049 тыс. грн.

Срок предоставление услуги с 4 июля 2019 года по 3 июля 2021 года.

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Теги: #осаго #страхование #автотранспорт #украэрорух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 13.06.2019
Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

16:56 13.06.2019
Группа PZU Украина уплатила более 140 млн грн налога в 2018г

Группа PZU Украина уплатила более 140 млн грн налога в 2018г

15:47 13.06.2019
С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

13:18 13.06.2019
"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

"Украэрорух", Мариупольский порт и АМПУ возглавили рейтинг стабильности госпредприятий в Украине

17:15 30.05.2019
СГ "ТАС" выплатила более 888 тыс. грн по договору страхования имущества

СГ "ТАС" выплатила более 888 тыс. грн по договору страхования имущества

19:56 28.05.2019
"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

"АХА Страхование" заплатила в бюджет Украины в 2018г более 153 млн грн

16:48 07.05.2019
"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

16:39 07.05.2019
"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

16:33 19.04.2019
СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

СК "Саламандра" застраховала автотранспорт "Киевводоканала" по ОСАГО и КАСКО

13:55 03.04.2019
Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года

ПОСЛЕДНЕЕ

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

Большинство экономистов уверены, что следующим шагом ФРС будет снижение ставки

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

ЕБРР рассчитывает на ускорение подготовки кредитного проекта "Укргазвыдобування"

В ЕБРР поддерживают перенос запуска рынка электроэнергии в Украине, но считают чрезмерной годичную паузу

Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

Цены на нефть растут из-за атак на танкеры в Оманском заливе, Brent поднялась до $62,3

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА