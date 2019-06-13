Экономика

17:33 13.06.2019

МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

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МВФ ждет завершения выборов в Украине для определения перспектив сотрудничества

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает завершения парламентских выборов в Украине, чтобы продолжить переговоры о дальнейшем сотрудничестве со страной, сообщил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг.

"Мы ожидаем завершения выборов перед тем, как двигаться вперед", – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука о возможном запуске новой 3-4 летней программы с МВФ в конце этого года.

Райс напомнил, что в мае в Киеве работала миссия МВФ, которая имела начальные дискуссии с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Теги: #верховная_рада #украина #выборы #мвф
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