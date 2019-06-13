Группа PZU Украина уплатила более 140 млн грн налога в 2018г

Общая сумма налогов, уплаченных страховой компанией "ПЗУ Украина страхование жизни" и СК "ПЗУ Украина" (обе Киев), в 2018 году составила более 140 млн грн.

Как сообщается на сайте страховщика, всего в государственную казну в 2018 году от Топ-10 страховых компаний рынка было уплачено почти 850 млн. грн. Из этой суммы 35% приходится на долю двух компаний лидеров, один из которых - группа PZU Украина.

Особенность именно страхового рынка Украины заключается в изменениях, которые были внесены в Налоговый кодекс вступили в силу с января 2015 года, и которые декларируют двойное налогообложение страховых компаний. Согласно этим изменениям, компании платят 3% налог на доход в виде страховых платежей и налог на прибыль на общих основаниях. И хотя такие достаточно жесткие условия действуют уже четвертый год, страховой рынок по результатам 2018 показывает рост, отмечается в сообщении.

СК "ПЗУ Украина" работает на рынке с 1993 года. Предоставляет полный спектр услуг в классическом сегменте страхования. Имеет более 100 региональных представительств по всей Украине. Ее услуги предлагают около 2 тыс. универсальных агентов.

ЧАО "СК "ПЗУ Украина страхование жизни" работает с 2003 года. Обе компании входят в состав группы PZU - одной из старейших и крупнейшей в Польше по объему подписанных брутто-премий (согласно данным Комиссии по финансовому надзору Польши).СК "ПЗУ Украина" входит в состав страховой группы PZU (Польша).