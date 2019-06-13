Экономика

16:07 13.06.2019

В ЕБРР поддерживают перенос запуска рынка электроэнергии в Украине, но считают чрезмерной годичную паузу

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В ЕБРР поддерживают перенос запуска рынка электроэнергии в Украине, но считают чрезмерной годичную паузу

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждают свою позицию о необходимости отложить запуск рынка электроэнергии с 1 июня 2019 года на 3-6 месяцев для лучшей подготовки к нему, считая более длительные сроки чрезмерными и несущими негативные последствия, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в четверг.

"Если отложить на год реформу, то особенно у внешних игроков, которые приносят не только деньги, но и технологии, пропадет интерес к рынку. Хороша к ложка к обеду: откладывать запуск рынка на год - это чрезмерная пауза", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, особенно эти изменения важны для компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой и в последнее время активно инвестируют в Украину.

"У этих реформ должен быть определенный темп. С нами солидарны операторы рынка, которые также считают, что технические и юридические проблемы не являются непреодолимыми. Основные проблемы можно снять в ближайшие 3-6 месяцев, запуская рынок в тестовом режиме", – сказал представитель ЕБРР.

Он также подчеркнул, что одной из целей реформ рынка электроэнергии является его интеграция в европейский рынок и повышение энергетической безопасности страны, поэтому с этой точки зрения также желательно избежать излишней задержки запуска реформы.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э. Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября. Такую позицию поддерживает Всемирный банк и проект по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID).

В то же время народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев, а президент Украины в начале этой недели – на год, до 1 июля 2020 года.

Теги: #ебрр #украина #рынок_энергетики
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