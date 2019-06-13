Экономика

15:22 13.06.2019

Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

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Huawei отложил презентацию нового ноутбука из-за запрета на покупку компонентов в США

Китайский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. отложил презентацию новой модели ноутбуков из-за ограничений на покупку компонентов в США.

Глава бизнеса Huawei по выпуску потребительских товаров Ричард Ю сообщил в интервью телеканалу CNBC, что компании придется вовсе отказаться от выпуска ноутбука, если американские санкции будут действовать в течение продолжительного времени.

В настоящее время Huawei производит три модели ноутбуков, первая была представлена в 2016 году. В них используется операционная система от Microsoft и микрочипы Intel.

Как сообщалось, Вашингтон обвиняет Huawei в ведении разведывательной деятельности в интересах китайского правительства. На фоне провала торговых переговоров в прошлом месяце президент Дональд Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США. В ответ Китай составил свой "список ненадежных юридических лиц" из иностранных компаний, которые прекратили поставки в Китай или же предприняли другие действия, наносящие ущерб интересам китайских производителей.

Теги: #ноутбук #сша #huawei #китай #санкции
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