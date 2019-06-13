ESR Cayman отложил IPO в Гонконге из-за неблагоприятных рыночных условий

Девелопер ESR Cayman, специализирующийся на недвижимости в сфере логистики, решил отложить проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге в связи с неблагоприятными рыночными условиями.

Об этом решении компания сообщила в заявлении для Гонконгской фондовой биржи.

ESR и некоторые ее акционеры, включая Warburg Pincus и Goldman Sachs Investments Holdings (Aisa) Ltd., собирались разместить 560,7 млн акций по цене от 16,2 до 17,4 гонконгского доллара ($2,07-2,22) за бумагу, следует из проспекта IPO.

Компания рассчитывала привлечь до $1,24 млрд. При такой сумме ее IPO должно было стать крупнейшим в Гонконге в этом году.

Торги планировалось начать 20 июня. Организаторами IPO назначены Deutsche Bank AG и CLSA Ltd.