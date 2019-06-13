Экономика

15:15 13.06.2019

Цены на нефть растут из-за атак на танкеры в Оманском заливе, Brent поднялась до $62,3

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Нефтяной рынок отреагировал активным ростом на сообщения об атаках на две судна в Оманском заливе, опасаясь перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 мск подорожали на $2,3 (3,84%) - до $62,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,76 (3,44%) - до $52,90 за баррель.

В среду цена Brent упала на 3,7%, WTI - на 4% на данных министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1 млн баррелей.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщило, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщили, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

"Участники рынка уже начали думать, что геополитические риски на Ближнем Востоке улеглись, но они снова возникли, увеличив премию за риск и опасения проблем с поставками", - отмечает глава отдела исследований в Sucden Financial Research Джорди Уилкс.

Теги: #brent #нефть #танкер
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