ЕБРР выдал EUR3 млн кредита деревообрабатывающей компании "Цунами" на управление отходами

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в размере EUR3 млн для финансирования инвестиционной программы украинской деревообрабатывающей компании "Цунами", сообщил старший советник по внешним связям финучреждения Антон Усов.

"В результате реализации проекта в компании будут внедрены новые методы управления отходами, которые позволят сократить объемы дубового сырья, необходимые для производства ламели, на 23%, или 3 тыс. тонн в год", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По словам Усова, кредитные средства будут дополняться средствами технического сотрудничества Европейского Союза в размере до EUR70 тыс. в рамках программы EU4Business и стимулирующим грантом в размере более $170 тыс. от Глобального экологического фонда в рамках программы FINTECC.

ООО "Цунами" (Волынская обл.) основано в 2001 году. Компания занимается полным циклом переработки древесины, ее мощности составляют 2 млн м. кв. в год. "Цунами" производит деревянные покрытия для пола и твердое биотопливо - топливные гранулы из дубовой стружки.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей конечными бенефициарами предприятия являются Владимир Вдовенко и Руслан Деречинский (по 50% доли в уставном капитале).