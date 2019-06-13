ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

ГП "Завод 410 ГА" (Киев), одно из ведущих предприятий авиастроительного кластера госконцерна "Укроборонпром", наращивает объемы работ по авиаремонту и модернизации авиатехники в интересах ВСУ и инозаказчиков, сообщает в четверг пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, основным приоритетом авиаремзавода в условиях военного времени определено обновление парка транспортной авиации ВС ВСУ. "В 2019 году военным уже передано два модернизированных транспортных Ан-26. На очереди - еще несколько бортов, которые поступят в украинскую армию", - отмечают в госконцерне, акцентируя: проводимая модернизация Ан-26 предусматривает, среди прочего, обновление радиоэлектронного оборудования транспортника, включая системы связи, навигации, приборной и другой бортовой аппаратуры, позволяющее украинской авиатехнике участвовать в совместных действиях с силами НАТО.

Кроме того, отмечает пресс-служба, совместно с ГП "Антонов" в настоящее время предприятие ведет подготовительные работы по проведению капремонта и модернизации Ан-32П для нужд ГСЧС. Также продолжается реализация заключенного в 2009 году масштабного, объемом около $400 млн, контракта в сфере ВТС на модернизацию 105 ед. Ан-32 ВВС Индии.

"В 2019 году в рамках контракта индийской стороне уже поставлены комплектующие стоимостью $27 млн. В настоящее время с Индией ведутся переговоры по углублению участия Украины в модернизации парка индийской военно-транспортной авиации. Мощности ГП "Завод 410 ГА" позволяют ускорить этот процесс и за относительно короткий срок провести модернизацию всех Ан-32 до уровня An-32RE", - отмечают в госконцерне.

Помимо услуг военного авиаремонта, сегодня ГП "Завод 410 ГА" также выполняет техобслуживание гражданской авиатехники западного производства: уже завершены работы по техобслуживанию первых Boeing-737 по заказу отечественных авиакомпаний, готовится передача заказчику прошедшего техобслуживание McDonnell Douglas MD-80, сообщает пресс-служба.

ГП "Завод 410 ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36. С июня 2015 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома". В июле 2015 года предприятие получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса.

Сегодня Украина отрабатывает планы расширения ВТС со странами-членами НАТО и ведет переговоры о развитии партнерства в сфере авиаремонта с западными авиапроизводителями.

В числе перспективных партнеров называются, в том числе, американские Rockwell Collins, Robinson Helicopter, Boeing.