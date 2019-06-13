Экономика

11:34 13.06.2019

Литва разместила два выпуска евробондов на 1,5 млрд евро

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Литва разместила два выпуска евробондов на 1,5 млрд евро

Литва в среду разместила два выпуска еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро, сообщает министерство финансов страны.

Минфин разместил 10-летние евробонды на 650 млн евро и 30-летние облигации на 850 млн евро. Выпуск 10-летних бумаг размещен по ставке 0,5% годовых - самой низкой за всю историю заимствований Литвы. Доходность облигаций составила 0,603% годовых.

30-летние бонды Литва разместила второй раз за всю историю заимствований. Облигации размещены по ставке 1,625%, что соответствует доходности 1,732% годовых.

Ведомство отмечает, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках, стремлением обеспечить низкие ставки по займам.

"Используя нынешние условия низких ставок, мы обеспечили надлежащее рефинансирование выпуска, который должен быть выкуплен в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь длительный срок займов позволит равномерно распределить нагрузку по погашению долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования", - цитируется в сообщении министр финансов Вилюс Шапока.

Лид-менеджерами сделок выступили банки BNP Paribas и JPMorgan.

Привлеченные средства позволят обеспечить резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций объемом 1,3 млрд евро 11 февраля 2020 года.

Теги: #евробонды #литва
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