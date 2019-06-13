Фонд KKR купит медиакомпанию Axel Springer за 6,8 млрд евро

Американский фонд прямых инвестиций KKR & Co. намерен сделать тендерное предложение о покупке акций немецкого издательского концерна Axel Springer SE по цене 63 евро за штуку.

Как сообщается в пресс-релизе KKR, цена предложения на 40% превышает стоимость акций Axel к закрытию торгов 29 мая (последние торги перед тем, как Axel Springer, подтвердила, что ведет переговоры с KKR о стратегических инвестициях), которая составила 45,10 евро.

По данным MarketWatch, количество акций Axel Springer составляет 107,9 млн. Таким образом, KKR оценил медиакомпанию в 6,8 млрд евро.

Предложение KKR позволит Axel Springer получить стратегические инвестиции. KKR создаст консорциум совместно с вдовой основателя Axel Springer Фридой Шпрингер и главой медиаконцерна Матиасом Депфнером, которые суммарно владеют долей в размере около 45,5% акционерного капитала компании.

Акции KKR завершили торги в среду ростом на 0,25%, бумаги Axel Springer в ходе сессии в четверг дешевеют на 0,08%.