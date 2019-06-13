Экономика

11:27 13.06.2019

Сопоставимые продажи Tesco выросли на 0,2% в I финквартале

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Сопоставимые продажи Tesco выросли на 0,2% в I финквартале

Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc увеличил сопоставимые продажи на 0,2% в первом квартале текущего финансового года.

Как сообщается в пресс-релизе Tesco, сопоставимые продажи по итогам квартала, завершившегося 25 мая, составили 13,978 млрд фунтов стерлингов ($17,79 млрд).

При этом сопоставимые продажи компании на рынках Великобритании и Ирландии выросли на 0,8%, до 11,168 млрд фунтов.

Онлайн-продажи Tesco в Великобритании увеличились на 7% в годовом выражении.

Рост продаж, по оценке компании, по-прежнему опережает рост британского рынка продуктов питания в целом благодаря широкому ассортименту товаров под собственной торговой маркой. Однако темпы роста замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда сопоставимые продажи Tesco в Великобритании и Ирландии повысились на 1,9%.

Акции Tesco дешевеют на 0,8% на торгах в Лондоне в четверг. Капитализация компании с начала года выросла на 18,2%, до 22,3 млрд фунтов.

Теги: #ритейл #великобритания #tesco
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