ЦБ Швейцарии сменил ключевую ставку, ожидает сохранения низкой инфляции

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) принял решение сменить ключевую процентную ставку, вместо таргетируемого уровня трехмесячной ставки LIBOR введя новую ставку ЦБ по депозитам, говорится в сообщении центробанка.

Новая ставка в настоящий момент составляет минус 0,75%, как и предыдущая, что обеспечивает "прежний уровень стимулирования экономики".

"С настоящего времени ЦБ будет использовать эту ставку для принятия решений относительно денежно-кредитной политики, - отмечается в пресс-релизе. - Причиной введения ключевой ставки стало отсутствие гарантий будущего LIBOR".

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании гарантирует обновление ставки LIBOR только до конца 2021 года".

Как сообщалось, британский ЦБ ускорит рассмотрение планов банков по переходу на новые индикаторы процентных ставок взамен широко использовавшейся ранее LIBOR. Регуляторы требуют от банков прекратить к 2022 году использование LIBOR, которая была скомпрометирована чередой скандалов, связанных с обвинениями в манипуляциях этой ставкой.

Руководство SNB отметило высокий курс швейцарского франка и высокие риски в глобальной экономике, во многом связанные с подъемом протекционистских настроений в мировой торговле.

По прогнозу швейцарского ЦБ, инфляция в стране в среднем составит 0,6% в текущем году, 0,7% в следующем и 1,1% в 2021 году.

Курс швейцарского франка в четверг поднимается в паре с долларом США на 0,2%, до 1,007 франка за $1, и растет на 0,1% к евро, до 0,891 франка за 1 евро.