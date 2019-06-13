Экономика

11:02 13.06.2019

Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети блок №2 после планового ремонта

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Южно-Украинская АЭС подключила к энергосети блок №2 после планового ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция (ЮУАЭС) 13 июня в 01:02 подключила энергоблок №2 к сети после завершения капитального планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Оборудование первого блока работает в заданном режиме без замечаний. На третьем блоке продолжается планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива", - отмечено в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро четверга в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №2 Запорожской АЭС идут 93 сутки капитального планового ремонта, блоке №5 Запорожской АЭС - 11 сутки среднего планового ремонта, блоке № 3 Ривненской АЭС - 20 сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС - 29 сутки капитального планового ремонта, блоке №1 Хмельницкой АЭС - 201 сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #юуаэс #украина #энергоатом
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