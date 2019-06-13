Экономика

10:51 13.06.2019

Минфин Беларуси: с привлечением госкредита РФ на $600 млн возникли проблемы

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Минфин Беларуси: с привлечением госкредита РФ на $600 млн возникли проблемы

Министерство финансов Беларуси заявляет о проблемах с привлечением российского госкредита в размере $600 млн и последнего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $200 млн.

"По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на $600 млн и по траншу ЕФСР на $200 млн, застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия", - сказал министр финансов республики Максим Ермолович.

Главу Минфина цитирует госагентство "БелТА".

Ермолович напомнил, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша ЕФСР ($200 млн), бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.

"Этого в принципе было достаточно, чтобы полностью закрыть обязательства. Плюс $150 млн в эквиваленте - выход на российский рынок заимствований", - добавил он.

В сложившейся ситуации республика начала прорабатывать альтернативные варианты заимствований. Так, на внутреннем рынке уже состоялось привлечение $500 млн за счет выпусков облигаций, номинированных в долларах и евро. Минфин также планирует заместить часть российских источников на китайском рынке - есть предварительная договоренность с Банком развития Китая о привлечении 3,5 млрд юаней (около $500 млн в эквиваленте).

Кроме того, продолжил Ермолович, Минфин продолжает работать над размещением суверенных облигаций на российском рынке. "Техническая готовность по выходу на рынок у нас есть, есть конкретная двухлетняя программа привлечения. В этом году планируем, что будет размещение примерно на 10 млрд российских рублей", - сказал он.

"Выпадающие источники привлечения средств замещены, есть совершенно конкретные планы, как и когда мы будем привлекать средства с китайского, российского, внутреннего рынка, и подготовительные мероприятия фактически все проведены. В случае, если будет принято решение по траншу ЕФСР и нам удастся все-таки продвинуться в наших переговорах с правительством РФ, мы получим $200 млн и $600 млн, мы не отменяем своих планов по работе с китайскими инвесторами, с российском внутренним рынком. Соответственно, мы будем обеспечены финансированием и на 2020 год", - резюмировал глава Минфина.

Как сообщалось, Белоруссия рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд.

Белоруссия в начале года обратилась к РФ за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о выделении российского кредита Беларуси находится на повестке дня.

Минск в первой половине 2015 года подал заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.

Беларусь получила шесть из семи траншей финкредита ЕФСР на $2 млрд, решение о предоставлении которого Минску было принято в марте 2016 года. Шестой транш на $200 млн был предоставлен Минску в октябре 2018 года. Реализация мер по седьмому траншу должна была завершиться 1 января 2018 года.

Минфин республики рассчитывал на получение в апреле седьмого транша стабкредита ЕФСР. Ранее фонд продлил период доступности средств для Минска до конца первого полугодия 2019 года.

Теги: #росия #кредит #беларусь
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