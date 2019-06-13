Экономика

10:21 13.06.2019

Трамп: Польша купит у США партию СПГ на $8 млрд

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Трамп: Польша купит у США партию СПГ на $8 млрд

Польша согласилась купить у США партию СПГ стоимостью в $8 млрд, заявил американский президент Дональд Трамп в среду.

"Сегодня наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров СПГ на сумму в $8 млрд", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский президент, говоря о подобных проектах, пояснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это - хороший бизнес".

В свою очередь Трамп выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу.

"Страны становятся уязвимыми, если опираются на единственного поставщика энергоресурсов. На них могут оказывать давление. Поэтому мы поддерживаем строительство трубопровода Baltic Pipe, который поможет европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.

Дональд Трамп раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2".

"Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", - сказал Трамп.

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

Германия настаивает на том, чтобы после ввода нового газопровода в эксплуатацию транзит российского газа через Украину был сохранен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Теги: #сша #трамп #польша #спг
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