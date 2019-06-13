Экономика

09:50 13.06.2019

Нефть слабо дорожает после обвала накануне

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Нефть слабо дорожает после обвала накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения накануне, вызванного ростом запасов в США по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 кв подорожали на $0,34 (0,51%) - до $60,31 за баррель. На торгах в среду их цена снизилась на $2,32 (3,72%) и составляла на закрытие $59,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,06 (0,12%) - до $51,2 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $2,13 (4%), до $51,14 за баррель.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Объем запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Запасы бензина увеличились на 764 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.

"Рынок ждет сигналов прогресса в торговых переговорах США с Китаем, а также пытается понять, будет ли рост запасов топлива в Штатах нивелироваться за счет спроса в летний сезон вождения", - говорит аналитик HI Investment & Futures Уилл Юн.

 

Теги: #brent #нефть
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