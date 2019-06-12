Экономика

18:51 12.06.2019

Конкурс на разработку "Дельфина" по СРП может быть переобъявлен, если анализ заявок продемонстрирует неспособность конкурсантов освоить участок

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Конкурс на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на основании соглашения о разделе продукции (СРП) может быть переобъявлен в случае, если анализ поданных 12 июня заявок продемонстрирует невозможность подавших их конкурсантов освоить месторождение.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе общения с журналистами по итогам заседания межведомственной комиссии по СРП в Киеве в среду.

"Если я как глава комиссии увижу, что фирмы неспособны освоить участок, то объявлю новый конкурс", – сказал министр.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП получила четыре заявки на участие в конкурсе по разработке участка "Дельфин – от Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident Black Sea и украинское ЧАО "Укрнафтобуриння".

Кабинет министров 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин". Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Экспертное сообщество, в том числе представители проекта по энергетической безопасности (ESP) Агентства США по международному развитию (USAID) неоднократно поднимали вопрос относительно того, что 60 дней недостаточно для проведения потенциальными участниками конкурса оценки геологической и юридической информации по данному участку. В начале июня глава администрации президента Андрей Богдан призвал Кабмин продлить на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по "Дельфину".

Теги: #срп #конкурс #украина
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