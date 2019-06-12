"Укрзализныця" назначила директором по развитию бизнеса экс-директора по финансам и экономике

"Укрзализныця" перевела директора по финансам и экономике Андрея Рязанцева на должность директора по развитию бизнеса, сообщается на сайте компании.

В связи с новым назначением на Рязанцева возложены задачи разрабатывать и внедрять бизнес-модели развития стратегических сегментов "Укрзализныци", выстраивать бизнес-процессы для обеспечения прибыльности, доходности и обновления основных средств.

"Развитие бизнес-процессов для "Укрзализныци" - новое и одновременно весомое направление работы, требующей стратегического видения, оценки перспектив и рисков, разработки пошагового плана действий и управления проектами, мобильности и взвешенности, диалога со стейкхолдерами. Это стратегическая работа и ее реализация - задача вертикали директора по развитию бизнеса", - заявил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В свою очередь, Рязанцев сообщил, что планирует сосредоточиться на эффективном использовании имеющихся ресурсов и потенциальных возможностей компании, которые могут повысить ее конкурентоспособность и увеличить доходы, в том числе и аффилированных предприятий.

Ранее Рязанцев работал в должности директора по экономике и финансам "Укрзализныци", но 30 мая стало известно, что его на этом посту сменил Николай Иванинив, ранее - член правления страховой компании "AXA Украина".