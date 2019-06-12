АМКУ оштрафовал СЭМЗ и НТЦ "Привод" за сговор на торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Смелянский электромеханический завод" ("СЭМЗ", Черкасская обл.) и ООО "Научно-технический центр (НТЦ) "Привод" (Киев) на 7 млн грн за сговор на семи торгах на услуги по ремонту локомотивов АО "Укрзализныця", сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Сегодня, 12 июня 2019 года, административная коллегия АМКУ наложила на нарушителей штраф в размере 7 млн грн: 4,7 млн - на "СЭМЗ", 2,4 млн - на "Привод", - написал он на странице в Facebook во вторник.

Терентьев добавил, что расследование дела проводило Черкасское территориальное отделение АМКУ в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Решение на сайте Антимонопольного комитета еще не обнародовано.

НПП "СЭМЗ" зарегистрировано в 1998 году. Специализируется на изготовлении, ремонте и модернизации электрических машин подвижного состава железнодорожного транспорта, автотранспорта большой грузоподъемности, городского пассажирского электротранспорта, портового оборудования, а также грузоподъемных механизмов промышленного назначения.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц, конечным бенефициарным владельцем компании является Сергей Кубракс (Ирландия).

Уставный капитал СЭМЗ – около 23 млн грн.

НТЦ "Привод", согласно Госреестру, занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере технических наук. Конечным бенефициаром является Хаким Багир Огли Самадов (Азербайжан).

Уставный капитал компании – 100 тыс. грн.