Экономика

16:59 12.06.2019

"Интерпайп Сталь" за 5 мес. сократила выплавку стали на 1%

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Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в январе-мае 2019 года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 401 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в мае-2019 выплавлено 91 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 88 тыс. тонн.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс. тонн, что на 15% выше, чем за предыдущий год.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Интерпайп Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #выплавка #украина #интерпайп_сталь #сталь #ткк
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