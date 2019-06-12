Украинские страховщики в I кв.-2019 в 3 раза увеличили перестрахование в Австрии, в 4,9 раза сократили в Швейцарии

Объем перестрахования украинскими страховщиками рисков в Австрии в январе-марте 2019 года выросли в три раза - до 168,5 млн грн и составили 21,5% общего объема перестрахования за рубежом (первый квартал-2018 - 4,7%), сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, перестрахование в Швейцарии уменьшилось в 4,9 раза - до 54,1 млн грн. Сокращение доли Швейцарии в общем объеме перестрахования украинских рисков за рубежом сократилась до 6,9% в І кв.-2019 с 31,3% в І кв.-2018.

Доля перестрахования в Германии увеличилась с 13,9% до 21,3% (167,6 млн грн), Великобритании - с 15,5% до 18,4% (144,8 млн грн), Польши сократилась с 11,5% до 10,2% (79,9 млн грн), Франции выросла с 3,4% до 5,4% (42,5 млн грн).

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования в первом квартале 2019 года увеличились на 2,2% - до 4,443 млрд грн за счет увеличения перестрахования внутри страны на 4,5% - до 3,658 млрд грн. В то же время перестрахование у нерезидентов сократилось на 7,6% - до 785 млн грн.

Перераспределение в структуре исходящего перестрахования на 31 марта 2019 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года состоялось в пользу таких видов страхования: страхование от огневых рисков и рисков стихийных бедствий - с 17,0% до 23,5%; страхование имущества - с 24,0% до 27,0%; "Зеленая карта" - с 2,0% до 3,3%; страхование наземного транспорта (КАСКО) - с 4,4% до 5,6%; медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) - с 1,2% до 2,4%;

При этом, в структуре исходящего перестрахования произошло сокращение по таким видам страхования: страхование финансовых рисков - с 20,2% до 10,7%; страхование ответственности перед третьими лицами - с 11,4% до 8,1%; страхование кредитов - с 4,3% до 1,1%.

Отношение исходящего перестрахования к валовым страховым премиям на 31 марта 2019 года составило 33,3%, что на 4,1 п.п. меньше это показателя на 31 марта прошлого года.