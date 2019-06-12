"Азовсталь" остановила домну №6 на капремонт с модернизацией и снижением выбросов пыли на 55%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", остановил на капитальный ремонт с модернизацией доменную печь (ДП) №6, что позволит повысить ее энергоэффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, группа "Метинвест" продолжает модернизацию доменного производства меткомбината "Азовсталь" в соответствии с Технологической стратегией-2030.

При этом уточняется, что остановка ДП-6 прошла в соответствии с разработанными техническими мероприятиями. Сейчас процесс охлаждения домны завершен, идут подготовительные работы к демонтажу конструкций и капитальному ремонту.

В ходе капремонта ДП-6 будет выполнена модернизация системы шихтопадачи и бункерной эстакады, реконструкция литейного двора и самой печи, установлена новая система охлаждения с медными холодильниками, новая футеровка и бесконусное загрузочное устройство.

Также выполняются подготовительные работы к строительству установки придоменной грануляции шлака и подключению к установке вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). В настоящее время придоменная грануляция шлака считается наиболее рациональным видом переработки, потому что исключает из эксплуатации парк шлаковозных ковшей, значительно упрощает организацию, удешевляет производство и снижает нагрузку на окружающую среду.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили отметил, что "Метинвест" четко выполняет взятые перед громадой обязательства.

"Капремонт шестой домны продолжает серию последовательной модернизации мощностей доменного производства меткомбината "Азовсталь". Доменные печи одна за другой обновляются с учетом европейских экологических требований и с переходом на замкнутый цикл охлаждения", - сказал топ-менеджер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее группа "Метинвест" заявила о модернизации доменного производства на "Азовстали" для снижая потребления газа и выбросов в атмосферу, с этой целью на комбинате остановят две доменные печи: ДП №5 выведут из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют. При этом отмечалось, что нагрузка по выпуску чугуна ляжет на модернизированную ДП №3, которую запустят в ближайшее время.

Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии – 2030, которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. Так, капремонт ДП-6 позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на ДП №6 установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) все домны на "Азовстали" будут оборудованы этой технологией.

Нагрузку по производству чугуна на "Азовстали" перенесут на доменную печь №3, модернизация которой завершается. Ремонт позволит повысить мощность домны в два раза – до 1,3-1,6 млн тонн в год и снизить себестоимость производства, сократив расход кокса. Строительство ПУТ на доменной печи даст возможность снизить потребление природного газа. После реконструкции системы аспирации и перехода на замкнутый контур охлаждения печи выбросы пыли сократятся на 64%.

Инвестиции в модернизацию составили более $145 млн. Новое оборудование позволит ДП №3 стать одной из самых экологически чистых в Украине.

"Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".