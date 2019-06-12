ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховного Суда в деле по иску "Эрлан" к НБУ и банку

ПриватБанк (Киев) 11 июня одержал победу в Большой палате Верховного Суда в деле по иску ЧАО "Эрлан" (Днепр) к Национальному банку Украины (НБУ) и АО КБ "ПриватБанк" об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед центробанком, сообщил ПриватБанк в среду.

ЧАО "Эрлан", которое является связанным лицом с бывшими владельцами ПриватБанка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать банк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту.

Однако Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и отказала в удовлетворении иска.

ЧАО "Эрлан" (ТМ "Биола) производит соки, газированные напитков и минерально-столовые воды.