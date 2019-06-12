Ежегодное заседание Украинско-американского совета по торговле и инвестициям запланировано на осень - торговый аташе США

Ежегодное заседание Украинско-американского совета по торговле и инвестициям запланировано на осень, сообщил торговый атташе США Мартин Классенс в интервью "Интерфакс-Украина".

"Ежегодную встречу Совета по вопросам торговли и инвестиций планируется провести осенью этого года. Совет является полезным форумом для всех соответствующих министерств и ведомств наших правительств с целью обсуждения путей увеличения двусторонней торговли и инвестиций", - сказал Классенс.

Он напомнил, что, среди прочих вопросов, на прошлогодней встрече Совета обсуждалось соблюдение прав интеллектуальной собственности, важность прозрачного правовой и регуляторной среды.

"Порядок дня заседания в этом году еще не установлен, но, вероятно, будет включать похожие вопросы", - добавил Классенс.

По его словам, американские инвестиции в Украине сдерживаются сложностями в бизнес-климате, особенно существуют проблемы с коррупцией и слабая судебная система. Помимо этого, сдерживавшим фактором являются инфраструктурные проблемы.

Относительно ситуации с защитой прав интеллектуальной собственности в Украине Классенс отметил обеспокоенность США по поводу распространения пиратского контента - фильмов, музыки, а также по поводу того, что правительство продолжает использовать нелицензионное программное обеспечение.

"В 2018 году парламент принял новый закон об организации коллективного управления, который, не будучи совершенным, все же создал рамки, по которым правообладатели могут получить надлежащую и адекватную компенсацию за свои творческие работы. Мы осуществляем мониторинг выполнения этого законодательства в части эффективности сокращения количества мошеннических организаций коллективного управления в Украине и обеспечения таким образом надлежащего распределения роялти", - прокомментировал торговый атташе США.

Говоря об американских санкциях в отношении РФ, он заверил: со стороны США не будет никакого ослабления санкций к России, пока она не выполнит обязательств соответствии с Минскими соглашениями.

"Соединенные Штаты четко указали: не будет никакого облегчения санкций, касающихся Восточной Украины, пока Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениями, а санкции, связанные с Крымом, не будут сняты, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымским полуостровом. Мы также даем понять, что двери к диалогу открыты, если Россия решит сделать реальные шаги на конструктивном пути", - сказал Классенс.

Интервью с Мартином Классенсом будет доступно на сайте агентства "Интерфакс-Украина".