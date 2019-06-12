Экономика

15:27 12.06.2019

МАУ начала сотрудничать с Duty Free Americas

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МАУ начала сотрудничать с Duty Free Americas

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) объявила о старте стратегического партнерства с американской сетью магазинов беспошлинной торговли Duty Free Americas (Флорида), сообщили вице-президенты компаний Сергей Фоменко (МАУ) и Доф Алек (Duty Free Americas) на пресс-конференции в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) во вторник.

По их словам, в частности, МАУ и Duty Free Americas запускают услугу предварительного выбора товаров для получения их на борту (pre-order duty free).

Как отметил Фоменко, услуга pre-order duty free предоставит пассажирам возможность заказывать товары duty free не в аэропорту, а онлайн вместе с приглашением на регистрацию рейса.

Всего в каталоге будет 5 тыс. товаров. Он будет доступен для пассажиров на сайте авиакомпании в июле 2019 года.

"Совместно с нашим партнером мы сможем конкурировать с еще большим количеством хабов, с аэропортами, которые пытаются также быть аэропортами пересадки, потому что цены в каталоге будут более конкурентными. Это даст нам дополнительную возможность привлечь больше пассажиров, которые будут путешествовать через аэропорт "Борисполь". А это будет способствовать тому, что сеть наших маршрутов будет расширяться", - отметил он.

Duty Free Americas - сеть магазинов беспошлинной торговли в США, Мексике и Латинской Америке. Основана в 1983 году и базируется в Голливуде (штат Флорида, США). Ранее компания была известна как World Duty Free Americas, сменила название на Duty Free Americas в октябре 2001 года. 

Теги: #мау #украина
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