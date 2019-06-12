США в 2019г предоставят Украине свыше $695 млн техпомощи

США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte) в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", - добавил он.



Интервью с Джоном Шютте будет доступно на сайте агентства "Интерфакс-Украина".