"Киевстар" запустил приложение для контроля качества сети

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" запустил приложение "Сетевой эксперт" для анализа качества работы сети, сообщил оператор в среду.

Отчеты, которые абоненты будут передавать через приложение, помогут планировать расширение сети и установку нового оборудования.

Приложение помогает проверить качество покрытия сети мобильного оператора, качество осуществления телефонных звонков, скорость мобильного интернета, а также качество предоставления услуг в роуминге.

"Сетевой эксперт" мониторит состояние работы сети оператора и в случае возникновения сложностей посылает отчеты непосредственно техническим экспертам компании. Также абоненты могут самостоятельно проводить проверку и отправлять информацию через приложение, без необходимости совершать звонки в Call-центр", - подчеркивают в "Киевстар".

Приложение доступно для Android-смартфонов.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" заявил о намерении вскоре включить 4G в Харьковском метрополитене.

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).