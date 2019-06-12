Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил стратегию АО "Укрзализныця" на 2019-2023 гг.

"Сегодня для "Укрзализныци" неординарный день. Одна из крупнейших компаний впервые получает стратегический документ – системный, комплексный документ, который дает ответ, как она будет жить как минимум в краткосрочной перспективе. В данном документе предусмотрено, что "Укрзализныця" должна обеспечить нужды экономики, стабильный финансовый план и обновить основные средства железной дороги, обеспечить безопасность и создать достойные условия оплаты труда железнодорожников" – сказал в ходе обсуждения стратегии вице-премьер Владимир Кистион.

После обсуждения Кабмин утвердил стратегию, а также положение о правлении и основные принципы осуществления государственной собственности по АО "Укрзализныця", поручив Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству инфраструктуры совместно с секретариатом Кабинета министров доработать в трехдневный срок с учетом результатов обсуждений.

Как отмечается в презентации стратегии общества, выложенной главой компании Евгением Кравцовым в Facebook, основными стратегическими инициативами "Укрзализныци" названы: установление обоснованных тарифов, реорганизация общества, долгосрочная инвестиционная программа, рационализация активов и борьба с коррупцией.

"Укрзализныця" также должна будет перейти от региональной структуры к функциональной, завершив образование единого корпоративного центра, из которого будет осуществляться управление грузовыми перевозками и логистикой, пассажирскими перевозками, инфраструктурой, производством и сервисом.

В структуре компании также предусмотрены отдельные пассажирская компания и грузоперевозчик UZ Cargo. Кроме этого, ожидается появление частных перевозчиков грузов и пассажиров, которым "Укрзализныця" будет предоставлять услуги доступа к инфраструктуре.

Ключевыми задачами долгосрочной инвестиционной программы станут устранение недоинвестирования в инфраструктуру и улучшение качества и продуктивности подвижного состава, особенно тягового.

Согласно стратегии "Укрзализныци" на 2019-2023 годы рационализация активов общества предусматривает: определение малодеятельной инфраструктуры и путей ее финансирования; определение оптимального количества и расположения производственных подразделений; определение непрофильной деятельности и принятие решений относительно активов, которые необходимы для ее ведения; а также достойный уровень соцобеспечения сотрудников.

Как сообщалось, ранее Кабмин обновил состав правления "Укрзализныци" включив в него экс-главу Центра исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги" Франтишека Буреша, экс-главу польского железнодорожного оператора PKP Intercity Марчина Селеевского, директора по ремонту подвижного состава УЗ Сергея Кушнира и члена наблюдательного совета компании Ивана Юрика. При этом Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич остаются членами правления компании.

О судьбе двух других членов – Иренеуша Василевского и Марека Залесного – в пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Украина" комментировать отказались.