Незавершенность реальной судебной реформы мешает экономическому росту Украины - экономический советник посольства США

Незавершенность реальной судебной реформы продолжает блокировать экономический рост Украины, полагает экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte).

"Хотя есть длинный перечень изменений, которые нужно совершить, наибольшей преградой для экономических превращений, на мой взгляд, продолжает быть незавершенность реальной судебной реформы. Для того, чтобы достичь темпов экономического роста, которые на самом деле были бы трансформативными, Украине нужно больше прямых инвесторов. Но потенциальных инвесторов, вероятно, сдерживают представления о том, что украинские суды реально не стоят на страже сурового соблюдения контрактов, не защищают как следует личные, корпоративные и интеллектуальные права", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Шютте также отметил, что для ускорения экономического роста Украина нуждается в повышении эффективности энергетического сектора, дальнейшей интеграции с ЕС в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, а также реформе правоохранительной системы.

Интервью с Джоном Шютте будет доступно на сайте агентства "Интерфакс-Украина".