Экономика

13:37 12.06.2019

Кабмин выделил 554 млн грн на покупку около 500 квартир для участников АТО, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства

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Кабмин выделил 554 млн грн на покупку около 500 квартир для участников АТО, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства

Кабинет министров Украины одобрил решение, направленное на приобретение около 500 квартир для участников антитеррористической операции, воинов-интернационалистов и участников Революции достоинства.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, выделено 25 млн на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн грн - на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн грн - на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн грн - для покупки жилья участникам Революции достоинства, которые получили инвалидность.

Все средства будут выделены непосредственно соответствующим категориям граждан либо их семьям для дальнейшей самостоятельной покупки жилья.

Теги: #украина #квартиры #ато #кабмин
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