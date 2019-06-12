"Укравтодор" выполнил 50% плана по ямочному ремонту, но на дороги территориального значения денег не хватает

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") ликвидировало ямочность на 3 млн кв. м украинских дорог, сообщил исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"В этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн. В соответствии с нашей информацией, общая поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн кв. м на 21 тыс. км дорог. По состоянию на сегодня ликвидирована ямочность примерно на 3 млн кв. м. Это около половины всего объема", - сказал Новак.

Он также сообщил, что правительство может дополнительно выделить еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог, и эти средства будут направлены в первую очередь на ремонт трасс М-05 и части М-06.

"Ждем одобрения этого решения правительством", - отметил Новак.

Он также сообщил, что на сегодняшний день проезд по всем дорогам "М" и "Н" обеспечен.

"Остаются дороги территориального значения. И, откровенно говоря, на дороги территориального значения имеющихся средств будет недостаточно", - подчеркнул и.о. главы "Укравтодора".

Как сообщалось, "Укравтодор" разработал национальную программу восстановления дорог территориального значения "Т-бетон" с ежегодным финансированием в размере 10 млрд грн, в которой предлагает ремонтировать такие дороги по технологии укатываемого бетона.