АМКУ установил факты возможного злоупотребления монопольным положением азотных заводов Group DF

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) установил факты возможного злоупотребления монопольным положением азотными заводами, входящими в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщил глава комитета Юрий Терентьев на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 24 мая комитет направил четырем компаниям группы – трем заводам-производителям азотных удобрений, а также компании "НФ Трейдинг Украина", – предварительные заключения по результатам проведения расследования. Согласно им, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений.

"Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением. Стоимость газа составляет 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минудобрениями) и стала объектом злоупотребления со стороны обозначенных компаний", – написал Терентьев.

Он уточнил, что предприятия группы закупали газ для производства продукции у связанных компаний, перепродавали его в середине группы, в результате чего цена ресурса, дошедшего к конечным потребителям – заводам, производившим продукцию, значительно превышала изначальную, что как следствие приводило к завышению стоимости азотных удобрений.

Кроме того, в течение 2017 года предприятия останавливали производство из-за прекращения поставок газа, связанного с отсутствием расчетов за него. Юридически это можно квалифицировать как искусственное ограничение производства удобрений, добавил глава комитета.

"Вероятные последствия дела – не только возложение штрафа, но и осуществление принудительного разделения химических активов группы", – подытожил Терентьев.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).