Экономика

12:41 12.06.2019

Гройсман поручил МЭРТ разработать механизм усовершенствования публичных закупок

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Гройсман поручил МЭРТ разработать механизм усовершенствования публичных закупок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) разработать механизм усовершенствования электронных закупок в связи с "системным тендерным троллингом" на дорожных тендерах, а также ускорить запуск программы закупки отечественной техники для строительства дорог.

Об этом премьер распорядился в ходе правительственного заседания в среду.

При этом Гройсман назвал мошеннической схемой блокирование публичных тендеров на ремонт дорог.

Он также отметил, что провел совещание на эту тему совместно с "Укравтодором", Мининфраструктуры и АМКУ.

"У нас происходит системный троллинг наших тендеров, что угрожает негативными последствиями для строительства дорог. Последний пример - дорога Николаев-Кропивницкий. Фактичеки сорван тендер из-за недобросовестного, как мы считаем, истца. У нас появилась компания, которая основной своей профессией считает не строительство дорог, а блокировку тендеров", - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это не просто переобъявление тендеров. Мы фактически срываем строительный сезон, и люди ждут год", - добавил он.

Помимо этого Гройсман поручил ускорить запуск программы закупки отечественной техники для строительства дорог.

"Я просил бы, чтобы Министерство экономического развития совестно с другими органами власти быстро прошло все согласования, чтобы мы могли запустить такую программу поддержки", - сказал премьер-министр.

 

Теги: #гройсман #украина #мэрт
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