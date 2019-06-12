"Нова Пошта" планирует открыть Львовский инновационный сортировочный терминал в сентябре

Группа компаний "Нова Пошта" планирует открыть еще один инновационный сортировочный терминал во Львове в сентябре 2019 года, сообщил директор группы Александр Бульба на брифинге на заводе Dunapack Ukraine (Олешки Херсонской обл.) во вторник.

"Мы также продолжаем развивать нашу логистическую инфраструктуру и планируем еще одно открытие - Львовский инновационный терминал, который по масштабам будет еще больше, чем ранее открытый инновационный терминал в Хмельницком", - отметил он.

Во львовском терминале, по словам директора компании, предусмотрены: разделение рабочих зон на грузовую и посылочную логистику, строительство дополнительных площадей, а также увеличение количества рабочих мест.

По словам Бульбы, инвестиции в открытие Львовского инновационного терминала сопоставимо с инвестициями в новый Хмельницкий терминал.

Технический запуск нового терминала во Львове планируется на конец лета, официальное - на сентябрь.

Как сообщалось, в середине мая "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.