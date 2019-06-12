Экономика

12:16 12.06.2019

Кабмин может осенью объявить конкурс на первую концессионную дорогу

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Кабмин может осенью объявить конкурс на первую концессионную дорогу

Конкурс на первую концессионную дорогу Львов-Краковец может быть объявлен уже осенью, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак, выступая на правительственном заседании в среду.

"Продолжаем переговоры относительно первой концессионной дороги Львов-Краковец. Думаю, что осенью мы будем предлагать Кабмину объявить конкурс на первую концессию", - сказал он.

Говоря об общем объеме финансирования ремонта и строительства дорог, Новак отметил перевыполнение поступлений в размере 5 млрд грн в текущем году.

"В Дорожный фонд поступит более 50 млрд грн, с учетом средств МВФ эта цифра должна превысить 55 млрд грн. В этом году Дорожный фонд имеет внеплановое поступление свыше 5 млрд грн", - отметил он.

По словам Новака, за счет этого "Укравтодор" также планирует в следующем году увеличить финансирование содержания дорог.

"В первую очередь, погашаем долги предыдущих лет - это 8,5 млрд грн. Далее, мы увеличили объем финансирования на эксплуатацию - до 6,1 млрд грн. В следующем году планируем увеличить сумму на содержание (дорог - ИФ) до 7,5 млрд грн и, таким образом, достичь минимального финансирования по методике содержания дорог", - сказал глава "Укравтодора".

Теги: #укравтодор #концессии #украина #кабмин #конкурс #новак #дорога
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