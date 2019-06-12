Гройсман предложил президенту ЕБРР рассмотреть возможность проведения общего собрания банка в 2021 году в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти заверил в неизменности курса страны на макроэкономическую стабильность и выступил с предложением рассмотреть возможность проведения общего собрания банка в 2021 году в Украине.

"Моя политика неизменна - макроэкономическая стабильность, рост экономики и проведение структурных реформ", - сказал Гройсман на встрече с Чакрабарти, сообщила пресс-служба Кабмина.

При этом премьер предложил рассмотреть возможность проведения общего собрания ЕБРР в 2021 году в Украине.

Он поблагодарил ЕБРР за сотрудничество и поддержку. "Очень ценю уровень нашего сотрудничества. Рад, что в этом году демонстрируем хорошую динамику. Ценим ту поддержку, которую получаем во внедрении реформ. Безусловно, ценим капитал, который банк инвестирует в экономику государства. Ваш визит - еще одно подтверждение, что будем усиливать сотрудничество, несмотря на период между выборами", - сказал Гройсман.

В свою очередь, Чакрабарти отметил, что это его 11-й визит в Украину. "Мы работаем здесь мощной командой. Украина входит в ТОП-5 стран наших партнеров", - заверил он.