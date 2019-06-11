Экономика

19:17 11.06.2019

Китайский брокер Huatai рассчитывает привлечь $2 млрд в рамках размещения GDR на Лондонской бирже

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Китайский брокер Huatai Securities планирует привлечь до $2 млрд в результате размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже.

Huatai станет первой китайской компанией, которая выйдет на рынок в Лондоне в рамках механизма перекрестных торгов между Лондонским и Шанхайским рынком.

Цена GDR одного из крупнейших в Китае брокеров составит от $20 до $24,5 за бумагу. Период действия предложения начнется во вторник и завершится в пятницу, при этом максимальное количество GDR составит 82,5 млн.

С учетом опциона доразмещения компания рассчитывает привлечь от $1,7 млрд до $2,02 млрд, при этом количество GDR составит около 10% от акционерного капитала, находящегося в обращении.

Цена предложения и точное число GDR, которые будут выставлены на продажу, будет определено ориентировочно 14 июня, говорится в сообщении компании.

Теги: #китай #брокер #британия
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