Экономика

18:56 11.06.2019

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $62,51 за баррель

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Цены на нефть сохраняют подъем на торгах во вторник.

Поддержку рынку оказывают прогнозы снижения запасов нефти в США, а также ожидания, что страны ОПЕК договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи на встрече в июле.

Тем временем, британская нефтекомпания BP сообщила во вторник, что объемы добычи как нефти, так и природного газа, в США в 2018 году выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений. Причем основную часть прироста обеспечили сланцевые месторождения на суше.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 кв во вторник составила $62,51 за баррель, что на $0,22 (0,35%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,3 (0,54%) - до $53,56 за баррель.

Производство нефти в США в минувшем году подскочило на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это максимальный рост, когда либо отмечавшийся для одной страны, говорится в обзоре BP по мировой экономике.

Главный экономист BP Спенсер Дэйл заявил, что замедление темпов глобального экономического подъема может ограничить спрос на нефть и газ в этом году. Торговые войны, по его словам, могут привести к падению спроса в долгосрочной перспективе.

Минэнерго США обнародует данные о запасах за прошедшую неделю в среду в 17:30 МСК.

По мнению экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,25 млн баррелей. Если отчет Минэнерго подтвердит ожидания аналитиков, снижение запасов станет рекордным с начала мая.

Теги: #нефть
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