Экономика

16:42 11.06.2019

Рефинансирование долговых обязательств "Метинвеста" получило награду "Европейская сделка года по финансированию сырьевых товаров"

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Рефинансирование долговых обязательств "Метинвеста" получило награду "Европейская сделка года по финансированию сырьевых товаров"

Рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", эксперты признали "Европейской сделкой года по финансированию сырьевых товаров".

Как сообщается в пресс-релизе группы во вторник, высокая оценка транзакции по рефинансированию долговых обязательств группы дана экспертами в рамках ежегодного конкурса, проводимого изданием TXF на лучшую сделку года, также известном как рейтинг "Perfect 10".

TXF – авторитетное средство массовой информации, которое освещает новости и сделки по финансированию экспорта, торговли и товаров.

В сообщении о присуждении награды издание отметило, что, несмотря на продолжительное оформление реструктуризации долга в 2017 году, "Метинвест" вернулся на долговые рынки в 2018 году, чтобы привлечь предэкспортное финансирование и выпустить два транша облигаций на общую сумму $2,36 млрд, что является крупнейшим рефинансированием в украинском корпоративном секторе на сегодняшний день.

Как сообщалось, в апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал значительную долю своих долговых обязательств, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд, и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший на сегодняшний день выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

В конце 2018 года рефинансирование долговой задолженности Metinvest B.V. было признано сделкой года по выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки по версии журнала International Financing Review (IFR). Авторитетный источник информации о рынках капитала высоко оценил транзакцию "Метивеста" по рефинансированию его долговой задолженности, а ежегодные награды журнала IFR считаются наиболее престижными в мировом финансовом сообществе.

Журнал IFR особо отметил, что сделка, в рамках которой использовались два финансовых инструмента, была сложной, но успешной во всех отношениях, позволив "Метинвесту" снизить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

В апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к настоящему времени выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #украина #рефинансирование
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