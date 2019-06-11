Глава НБУ считает целесообразным начать переговоры о подготовке новой программы с МВФ уже в этом году

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий считает необходимым продолжить реализацию Украиной обязательств по программе Международного валютного фонда (МВФ) и начать переговоры по новой программе с Фондом уже в этом году.

Как сообщает НБУ в "Фейсбук", об этом Смолий сообщил в ходе недавней встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым.

Согласно сообщению, на встречи обсуждалась текущая ситуация в экономике Украины и на финансовом рынке.

Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей.

Смолий также напомнил о намерениях центрального банка разработать и утвердить до конца года новую стратегию реформирования финансового сектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется. Со своей стороны представители ЕБРР выразили свою поддержку политике гибкого курсообразования и режима инфляционного таргетирования, которых придерживается Нацбанк. Они также отметили необходимость сохранения независимости НБУ, поскольку, как показывает опыт других стран, это является залогом здоровой экономической политики, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая-2019 глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

По его словам, команда специалистов МВФ провела очень продуктивные дискуссии с властями Украины относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.