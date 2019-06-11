Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Германский автобусный лоукостер FlixBus (Берлин) расширяет присутствие в Украине, открывая представительство.

"Я очень рад, что после нескольких месяцев планирования и подготовки мы, наконец-то, можем объявить наши дальнейшие планы развития в Украине. FlixBus теперь является официально зарегистрированной компанией в Украине и имеет команду в Киеве, платит налоги в местный бюджет", - сказал гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он отметил, что главными маршрутами компании являются маршруты в Польшу, Германию, Чехию, Австрию и Венгрию.

В настоящее время рейсы осуществляются только из Киева. Однако до конца 2019 года компания планирует запустить рейсы из Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Кроме того, FlixBus до конца указанного периода намерен запустить и внутренние рейсы по Украине.

"Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами. Мы смотрим, какие линии будут более активно развиваться. Мы будем спрашивать у нашего партнера, есть ли у него возможность предоставить автобусы, предоставить водителей", - уточнил Леман на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По данным компании, стоимость билетов (по акционной цене) стартует от EUR5. Купить билет можно в приложении и на сайте компании.

Первые рейсы из Украины FlixBus начала осуществлять в 2017 году. По состоянию на июнь 2019 года компания обеспечивает ежедневное сообщение Украины с Германией, Венгрией, Польшей и Австрией. Маршруты осуществляет автобусный партнер FlixBus - компания "Евроклуб".

FlixBus - германская компания, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Компания работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Также у компании есть и свои собственные автобусы.

На сегодня FlixВus соединяет маршрутами более 2 тыс. населенных пунктов в 29 странах и осуществляет более 350 тыс. рейсов ежедневно.