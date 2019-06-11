Экономика

14:05 11.06.2019

Запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 20 июля, РФ медлит с выдачей разрешений на его экспорт в Украину

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Запасов угля на складах "ДТЭК Луганская теплоэлектростанция" (ТЭС, Счастье Луганской обл.) хватит до 20 июля, а спецразрешения на его поставку из России пока не выданы.

Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации с момента их введения с 1 июня Юрий Клименко на своей странице в Facebook, напомнив о введении Россией ограничений на экспорт угля в Украину.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС - это около 300 вагонов или 20 тыс. тонн угля. К началу месяца на складах предприятия накоплено 120 тыс. тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3 тыс. тонн его хватит до 20 июля", - написал Клименко.

Согласно его сообщению, Луганская облгосадминистрация и руководство ТЭС обратились к представителю Украины в трехсторонней контактной группе Леониду Кучме с просьбой вынести вопрос предоставления Россией разрешений для ввоза угля на Луганскую ТЭС на рассмотрение и содействовать его решению.

Энергохолдинг "ДТЭК", владеющий Луганской ТЭС, пока не комментирует ситуацию с топливообеспечением станции.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС является единственным производителем э/э в Луганской области. За счет поставок э/э из объединенной энергосистемы можно покрыть лишь пятую часть потребления региона.

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Строительство такого подъезда ранее оценивалось в 1 млрд грн.

В октябре 2018 года Российская железная дорога не подтверждала отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля. Поэтому станция вынужденно перешла на сжигание газа. В ноябре 2018 года поставки угля были частично возобновлены.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #запасы #россия #украина #уголь #луганская_тэс
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