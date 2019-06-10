Экономика

19:43 10.06.2019

Кабмин опубликовал постановление об отделении ГТС по модели ownership unbundling

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Кабмин опубликовал постановление об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 5 июня №485, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" будет реализовываться по модели ownership unbundling.

Документ, опубликованный на сайте правительства, вносит изменения в постановление Кабмина от 1 июля 2016 года №496, которое регламентирует условия анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, документ устанавливает, что проект акта о передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) должен предусматривать безусловный возврат полномочий по управлению Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

До 20 июня текущего года соответствующий проект акта должен быть разработан.

Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу "Магистральных газопроводов Украины", что OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ и не требует дополнительных законодательных изменений.

Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.

"Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса", – заявили в компании.

Перед заседанием Кабмина какие-либо проекты относительно анбандлинга отсутствовали в повестке дня, опубликованной на правительственном портале.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НАК "Нафтогаз Украины" принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU. По его мнению, она является наиболее приемлемой и единственной, которая может быть реализована до конца 2019 года.

В свою очередь НАК является сторонником анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), обеспечивающей защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU не требует приватизации ГТС Украины.

Всемирный банк (ВБ) в конце мая заявил, что поддерживает модель разделения НАК "Нафтогаз Украины" по принципуownership unbundling и ожидает публикации соответствующего постановления, в котором должен быть зафиксирован возврат "Нафтогазом" МГУ в управление Минэнергоугля для осуществления полноценного анбандлинга.

Теги: #гтс #постановление #анбандлинг #модель
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